Jamie Lynn Spears rompe en llanto al escuchar que su hija quiere ser actriz

Jamie Lynn Spears sabe de primera mano lo difícil que es estar detrás de cámaras siendo una adolescente, y por ese motivo, al escuchar que su hija mayor, Maddie Brian, deseaba convertirse en actriz, su reacción no pudo ser otra más que romper en llanto. La hermana menor de Britney Spears ahora se enfrenta al gusto de su hija de 15 años por el estrellato, el cual choca con la no tan grata experiencia que ella tuvo en sus días como teen idol.

Más allá de que Maddie quiera estar en los sets de grabación como su madre lo hizo al protagonizar la serie juvenil Zoey 101, están los comentarios de la gente de su edad que constantemente la señala por estar relacionada con Britney Spears y todo lo que sucede en torno a la cantante, incluida la supuesta distancia entre las hermanas Spears.

“A Maddie le suelo decir: ‘Deberías estar muy orgullosa. Mira lo que ha hecho y conseguido tu familia. Venimos de un pueblo pequeño, y ahora todo el mundo está fascinado por lo bueno y, sobre todo, por lo malo”, expresó Jamie Lynn en entrevista para Variety.

Orgullosa de su familia, continuó: “Pero mira qué ejemplo de mujer fuerte tienes. Tienes algo de lo que estar orgullosa, y deberías estarlo’”.

A pesar de los temores que pueda tener sobre la carrera artística de su hija, Jamie Lynn ha vuelto a estar el set para rodar la secuela de la serie con la que saltó a la fama, Zoey 102, que se estrenará en Paramount+ el 11 de agosto. “Zoey es muy querida para mí porque participé mucho en su creación cuando era más joven y la convertí en alguien con quien me sentía identificada. Siempre he soñado con poder volver a interpretarla de adulta, o simplemente conocerla en esta etapa”, asegura.

Una retrospectiva a su juventud y el adiós a los sets

Durante su charla, Jamie Lynn hizo un balance de cómo fue para ella enfrentarse a un embarazo adolescente, mismo con el que el show de Nickelodeon tuvo que llegar a su fin. “Como muchas chicas jóvenes, pensé que estaba enamorada. Y ahí estoy, embarazada a los 16. Me preocupaba tanto traer otro ser humano a este mundo, pero necesitaba averiguar quién era yo. Y la prensa no era precisamente muy amigable”, recordó la hermana menor de Britney.

Para calmar la situación personal, Jamie Lynn decidió mudarse lejos de Hollywood para llevar una vida tranquila. “Quería alejarme de ella todo lo que pudiera. Así que me compré una casa en Mississippi”, recordó. La actriz de hoy 32 años asegura que su hogar se volvió su fortaleza y vivió con un presupuesto fijo. “Fue cuando dije: ‘Voy a criar a mi bebé aquí’. Traerla a mi vida no fue algo de lo que me arrepintiera o me frenara”, anotó.

En cuanto a la relación actual que mantiene con su famosa hermana, Jamie Lynn prefirió desviar el tema. En los últimos años, ha sido señalada por la propia Brit como una de las culpables de la custodia en la que estuvo por casi una década. “Sólo tengo un amor absoluto por cada uno de los miembros de mi familia”, dijo tajante.

El año pasado, cuando Jamie Lynn publicó su libro Things I Should Have Said, no sólo obtuvo una respuesta negativa por parte de los fans de su hermana, sino que Britney habló mal de ella y los recuerdos, aunque después se retractó.

Las dos hermanas incluso tuvieron un acercamiento con el que Britney aclaraba que entre ellas todo estaba bien y que la relación había sanado. Sin embargo, en los últimos meses, no se les ha vuelto a ver juntas conviviendo como familia.

