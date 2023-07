Britney Spears, lista para lanzar su libro de memorias ‘The Woman in Me’

Britney Spears por fin nos contará su propia historia. Las memorias tan esperadas de la cantante, The Woman in Me, finalmente tienen fecha de lanzamiento. La cantante anunció en sus redes sociales que el libro llegará a los estantes el 24 de octubre de 2023.

©Simon & Schuster



Her memoir is coming October 24, 2023

En solo unos meses, los fanáticos leerán lo que se describe como “una historia valiente y asombrosamente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza”. El acuerdo del libro lo ganó la editorial Simon & Schuster en 2021 y, según los informes, tiene un valor de hasta 15 millones de dólares.

El libro está disponible en preventa a través de Amazon ($32.99), B&N ($26.39), Kindle ($20.99), Apple Books ($20.99), Target ($30.49) y más puntos de venta.

¿Qué podemos esperar del libro de The Woman in Me?

Las memorias de la princesa del pop fueron descritas como “brutalmente honestas”. La periodista Sam Lasky es la escritora fantasma -es decir, quien lo redactó junto a la cantante- y se espera que cubra aspectos importantes de su vida, como su tutela, el matrimonio con Sam Asghari y otros temas de los que nunca ha hablado públicamente desde que saltó a la fama a los 17 años, luego de una carrera infantil frente a las cámaras.

“En junio de 2021, todo el mundo escuchaba mientras Britney Spears hablaba en su audiencia pública”, se lee en el sitio web. “The Woman in Me revela por primera vez su increíble viaje y la fuerza en el núcleo de una de las mejores intérpretes en la historia de la música pop”.



©GettyImages



El trato con la editorial habría costado 15 millones de dólares

Según los informes, el libro se suspendió en mayo porque había “personas nerviosas de nivel A” preocupadas por lo que contenía. The Sun informó que los abogados estaban preocupados por las afirmaciones de que ella tuvo una aventura con dos estrellas de Hollywood

La fuente asevera que no se tienta el corazón al recordar esa época de su vida y habla sobre relaciones pasadas con actores y “personas del mundo de la música” que se revelarán por primera vez. “Hay relaciones y personas con las que tuvo encuentros que logró mantener bajo el radar”, reportan.

El sitio web llama al libro “innovador” con una franqueza y un humor notables. “El innovador libro de Spears ilumina el poder perdurable de la música y el amor, y la importancia de que una mujer cuente su propia historia, en sus propios términos, por fin”, continúa.



Vídeo Relacionado: Bad Bunny, decidido a 'proteger' su vida privada Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.