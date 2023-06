Ana Patricia Gámez recuerda a su papá a 3 años de su partida: ‘Me acompaña cada día de mi vida’

La familia siempre ha sido un pilar en la vida de Ana Patricia Gámez, es por eso que las despedidas de sus seres queridos han sido especialmente difíciles para ella. Hace poco más de una vez sufrió la partida de su abuelo, a quien cariñosamente se refería como Papanino. Y hoy se han cumplido tres años desde el sensible fallecimiento de otro de los hombres más importantes de su vida: su padre, Juan Gámez.

©GettyImages



Ana Patricia ha sufrido dolorosas pérdidas en los últimos años

La conductora ha tomado sus redes sociales para recordar a su amado papá y dedicarle un sentido mensaje. “Esta fecha hace 3 años yo me imaginaba que cada 28 de junio sería un día lleno de tristeza y dolor, porque hace 3 años este mismo día falleció mi papá”, comenzó diciendo Ana Patricia en su Instagram al compartir una foto junto a su papá.

“Sin embargo, puedo decir desde el fondo de mi corazón que tengo resignación, paz y he entendido que así es la vida y aunque Él ya no está presente físicamente, mi papá me acompaña cada día de mi vida”, continuó la conductora de Enamorándonos (UniMás).

©@anapatriciatv



La conductora compartió esta linda foto al recordar a su papá

“Lo puedo sentir, lo amo, lo extraño, pero puedo entender que está en un mejor lugar, espero que algún día muy lejano por cierto nos encontremos nuevamente. ¡Te Amo papá! Besos hasta el cielo”, finalizó su sentida publicación. Los seguidores enviaron su cariño a Ana Patricia, entre ellos algunos famosos como Lourdes Stephen y Satcha Pretto.

El difícil adiós a su padre tras una dura enfermedad

El 28 de junio de 2020 Ana Patricia dio a conocer la partida de su padre a causa del cáncer. Según se informó en aquel momento, el padre de la exreina de belleza sufrió una recaída semanas antes, luego de haber dado batalla a la enfermedad por cinco años.

©@anapatriciatv



Para Ana Patricia la muerte de su papá fue un golpe muy duro

“Un abrazo eterno hasta el cielo, mi viejo. Mi amado padre, tu partida me deja un gran vacío en mi corazón que intentaré llenar al recordar todas las hermosas experiencias que tuve a tu lado, gracias por la niñez que me regalaste y porque compartí contigo momentos maravillosos también de grande”, escribió entonces la conductora.

“Eres mi gran guerrero que por 5 años lucho contra el cáncer y como un fuerte roble, no te querías dejar vencer, pero Dios así lo decidió y sé que hoy estás a su lado, moriste en paz y ya no sufres más”, agregaba la presentadora.

