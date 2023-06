En medio de la nueva paternidad de Marc Anthony, JLo festeja a Ben Affleck por el Día del Padre

El pasado fin de semana, se celebró el Día del Padre y los famosos, por medio de sus redes sociales, rindieron homenaje a esta figura tan importante. Muchos dedicaron lindas palabras a sus propios padres y algunas celebs honraron a los papás de sus hijos. Marc Anthony festejó esta fecha con una inmejorable buena nueva: el nacimiento de su bebé con Nadia Ferreira. En el caso de Jennifer Lopez, exesposa del salsero y madre de dos de sus hijos, ella quiso celebrar a su esposo Ben Affleck, quien es padre de tres hijos con su exmujer Jennifer Garner.

JLo tomó su cuenta de Instagram para hacer una “publicación de agradecimiento a papá”, la cual acompañó de una serie de fotos. La primera de ellas fue sin duda todo un regalo para las fanáticas de Ben Aflleck, pues se trató de un sexy posado del actor con el torso descubierto en la que muestra sus músculos.

“Feliz Día del Padre, papá”, agregó la intérprete en su mensaje. “¡Y feliz Día del Padre a todos los increíbles papas ahí fuera! Los amamos y apreciamos más de lo que nunca sabrán”, agregó Jennifer en su post. En su post agregó además un par de selfies junto al actor en las que se les veía acurrucados y sonrientes.

©GettyImages



Jennifer y Ben se han dejado ver felices y enamorados

Jennifer agregó en su publicación un video con un fragmento de la entrevista que concedió hace unas semanas al programa The View (ABC) en la que de se deshizo en halagos al hablar de las cualidades de Affleck como padre. “Honestamente, es el mejor padre que he visto. Está tan involucrado. A veces me enseña cómo interactuar con los niños. Está tan en sintonía con los niños”, expresa la cantante en parte de esta charla.

Ben, es también una figura paterna para sus mellizos

JLo lanzó todos estos halagos hacia su marido al ser cuestionada primero sobre su cinta The Mother (Netflix) y sobre el tema de la crianza de los hijos. En el caso de Ben, la actriz se dijo convenida de que cuando él debutó en la paternidad, seguramente se preparó mucho. “Es un tipo tan brillante de todos modos, y ha aprendido tanto en tantas cosas, y se notaba cuando tuvo a sus hijos, debe haber leído todos los libros y todo lo que podrías aprender sobre los niños, y él lo aplica”, comentó.

©GettyImages



Ben mantiene una estupenda relación con los hijos de JLo

“Él está presente, y eso es todo lo que puedes pedir es un regalo, un padre amoroso que se preocupa y aparece todos los días, y eso es lo que es”, dijo.

Tras retomar un extinto romance de hace años, Jennifer y Ben se casaron en julio de 2022. Ella es madre de los mellizos Max y Emme, ambos de 15 años, fruto de su matrimonio con Marc Anthony. El actor tiene dos hijas, Violet, de 17, y Seraphina de 14, y un hijo, Samuel, 11, a quienes tuvo en su matrimonio con Jennifer Garner.

Jennifer ha hablado anteriormente sobre cuánto admiran sus hijos a Ben, con quien se han dejado ver en múltiples ocasiones de manera pública. “Adoran a Ben. También es una figura paterna maravillosa para ellos. Él tiene sus propios tres hermosos hijos y luego estamos nosotros, y él es fantástico”, dijo en entrevista con Hoda Kotb para Today. Realmente acepta el desafío de lo que es y lo que significa, y lo aman, lo aprecian y yo también”, agregaba.