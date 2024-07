Max, hijo de Jennifer Lopez, se suma a los planes veraniegos de la cantante en Los Hamptons

Jennifer Lopez es todo diversión durante su viaje a Los Hamptons, a donde llegó desde principios de mes para pasar ahí las festividades del 4 de julio. Encantada con la tranquilidad del lugar, la naturaleza que la rodea así como los campos verdes llenos de flores; la actriz y cantante ha contagiado a sus seres queridos con la diversión lejos de casa, un viaje que inició junto a su hija Emme, para después dar la bienvenida a Violet, la mayor de las hijas de su esposo, Ben Affleck. Ahora es Max, mellizo de Emme e hijo de Marc Anthony, quien se suma a los planes de verano de mamá.

El joven de 16 años recorrió las calles en bicicleta junto a JLo, quien desde hace unos días ha hecho de este su transporte favorito. La intérprete llevó a Max a un mercado orgánico cercano en donde degustaron algunas frutas naturales.

Ella, vestida con un jumpsuit blanco, se dejó acariciar por el viento gracias al corte estructurado de la prenda de profundo escote en V, y abertura en las piernas del pantalón. Lopez completó el look con una gafas de sol y su cabello recogido.

Max, por su parte, optó por la comodidad con pantalón a cuadros tipo pijama, y una playera negra decorada con la imagen de algunos personajes de caricatura. Sandalias abiertas completaron esta pinta juvenil que delata lo tranquilo de sus días al lado de su mamá.

Junto a ellos se encontraba Benny Medina, ejecutivo musical de JLo, quien ha estado a su lado desde el inicio del viaje. Su presencia podría significar que la cantante se encuentra trabajando en nueva música, aprovechando la lejanía de la rutina en casa para inspirarse en los temas de un posible próximo álbum de estudio.

Jennifer Lopez y Ben Affleck, a la distancia

La estadía de Jennifer Lopez en Los Hamptons ha hecho que aumenten los rumores de una crisis matrimonial con Ben Affleck. Y es que mientras la cantante disfruta de estas vacaciones, el actor se encuentra del otro lado del país, en Los Ángeles, California, atendiendo su propia agenda.

Incluso, el hecho de que Max, Emme y Violet hayan viajado a Nueva York para pasar tiempo con JLo, siembra la duda de por qué Ben no lo ha hecho aunque sea en uno de sus ratos libres, algo que sería económicamente viable para la pareja, en especial el 16 de julio pasado, cuando se cumplieron dos años de su boda íntima en Las Vegas.

Además, este nuevo plan de la cantante llega después de unas vacaciones en Italia, en las que tampoco estuvo presente Ben, mismas que sucedieron días después de que ella cancelara su gira This Is Me... Live sin siquiera haberla iniciado.

Mientras estos detalles dan mucho qué pensar, ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto, callando únicamente los rumores al seguir usando su alianza de matrimonio, con la cual han sido fotografiados en público aún estando lejos uno del otro.