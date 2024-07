Jennifer Lopez y Emme Muñiz, inseparables en sus vacaciones en Los Hamptons

Hace unos días, Jennifer Lopez compartió un vistazo de su original celebración del Día de la Independencia: una visita a los campos de lavanda en Los Hamptons, Nueva York, luego de pasear por la ciudad con Emme Muñiz. La aventura de verano de la cantante y su retoño continúa, pues se han conocido nuevas imágenes de la inseparable mancuerna disfrutando sus vacaciones.

© Grosby Group Jennifer salió a pasear con Emme y algunos amigos en Sag Harbor, Hamptons.

Este 9 de julio se dieron a conocer las imágenes de la salida de JLo y Emme el pasado fin de semana en Sag Harbor. Salieron de compras junto a algunos amigos, incluido Benny Medina, el manager de la cantante.

La madre de 54 años lució guapísima como siempre, esta vez con un look romántico y sumamente femenino: un vestido largo de estilo campesino con estampado floral, cuello barco y detalle de volado en el escote. Lo complementó con unas sandalias de plataforma, un bolso de fibra natural y unas gafas de sol. Además de sus arracadas, JLo lució su anillo de bodas.

© Grosby Group. JLo lució guapísima con un atuendo femenino.

Emme, por su parte, fue fiel a su estilo informal y relajado, y usó unas bermudas con efecto tie dye, una camiseta oversized café y una camisa negra a cuadros, además de una bandolera verde y unos Converse de bota. Madre e hija abordaron un Jeep Wrangler color cobre y se marcharon del lugar.

© Grosby Group Jennifer y Emme han disfrutado el verano en los Hamptons con algunos amigos.

La publicación de JLo que alimentó los rumores

En las últimas semanas, el matrimonio de Jennifer con Ben ha sido blanco de especulaciones, por lo que cada movimiento de ambos ha sido sujeto al escrutinio. Por eso, la reciente publicación de la intérprete en redes sociales no pasó inadvertida. El pasado 7 de julio, JLo publicó un fragmento del video musical de Cambia el Paso, la canción que lanzó con Rauw Alejandro en 2021, con motivo del aniversario del estreno.

“Él no merece tenerla en su' brazos… Su vida está mejor ahora sin él. No necesita a nadie pa' estar bien, ella no falla, ella no falla”, dice parte de la letra de la canción que Jennifer canta en español. Aunque lo más probable es que se trate una mera coincidencia, no faltó quien relacionara el mensaje en estos versos con la situación que vive la cantante en su relación con Ben.

Fuentes cercanas a la llamada ‘Diva del Bronx’ aseguraron a People que ella “está bien”. Precisaron que celebró el 4 de julio con familiares y amigos en Los Hamptons, pues ella "siempre disfruta" del lugar costero.