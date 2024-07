Jennifer Lopez es la inspiración que necesitas para usar los zapatos más ‘trendy’ en la oficina

Desde siempre, cumplir con el código de vestimenta para una oficina puede ser poco creativo, ya que en muchos lugares se pide de cierta formalidad y en ocasiones eso puede repercutir en la forma de expresar tu amor por la moda, sin embargo, quien es una gran amante de la moda y también un ejemplo de elegancia, es la siempre guapa Jennifer Lopez, quien hace unas horas dio cátedra, de cómo sumar, en un outfit ejecutivo, una de las piezas favoritas de la temporada.

La talentosa intérprete de “Jenny From The Block” tuvo un día muy movido por las calles de Los Ángeles, donde vive parcialmente, y durante esta jornada fue captada por los paparazzi de la famosa ciudad californiana y, como siempre, lució perfecta, aunque, en esta ocasión, con prendas básicas que son un must para un sencillo, pero sofisticado, atuendo de oficina.

© Getty Images Jennifer Lopez en un ocupado día por Los Ángeles mostrando el atuendo ideal para una jornada en la oficina

El look, ideal para oficina, con el que JLo paseó por Los Ángeles

El outfit de la diva de ascendencia boricua inició con una formal camisa blanca de corte masculino. Esta pieza firmada por Dior es ligeramente oversized y dista un poco de las siluetas que tradicionalmente vemos en Jennifer, mismas que son muy ajustadas y la hacen resaltar por los brillos. JLo llevó las mangas dobladas y la camisa la metió dentro de un pantalón con raya diplomática y de corte baggy, largo hasta el tobillo; otra pieza básica en tono neutral e ideal para un smart casual look.

Sin duda, lo que más nos gustó de esta aparición de la cantante que a finales de este mes llega a los 55 años fue su elección de calzado, ya que desde finales de 2023 hemos visto que son tendencia los comodísimos flats, pero no cualquiera, sino los que parecen de bailarina de ballet.

© Getty Images La guapa Jennifer no exageró con los accesorios y utilizó delgadas arracadas XXL y gafas

Todas las marcas –desde las más lujosas hasta las más accesibles– han sacado su versión de este clásico que muchas recordarán de sus años escolares, y en esta salida por California, JLo dejó ver su amor por un buen clásico y portó unas ballerinas negras forradas en satín y con un delicado moño debajo del empeine decorado con una perla. Estos zapatos –que también son muy diferentes a lo que generalmente usa la neoyorquina, acostumbrada a altísimos tacones– también cuentan con otro detalle que los vuelve aún más auténticos, ya que de los laterales surgen dos listones que Jen eligió amarrar por su tobillo con gran gracia.

Para complementar este look, que sin duda es una declaración del estilo quiet luxury, Lopez agregó su aliada infaltable, una Birkin mediana, también negra, que al igual que todo el conjunto, es una pieza ideal para un armado serio, pero casual, de oficina.