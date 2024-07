Reportan que Jennifer Lopez y Ben Affleck están vendiendo las piezas de arte de su casa

Jennnifer Lopez y Ben Affleck están vendiendo algunas de sus posesiones más preciadas en medio de los crecientes rumores sobre una crisis en su matrimonio. De acuerdo con el portal Page Six, la pareja se está deshaciendo de las piezas de arte que decoraban su lujosa mansión de $60 millones, misma que también ha entrado en la lista de propiedades disponibles en el mercado de los bienes raíces.

Fuentes han revelado que coleccionistas y compradores interesados han estado comprando "algunas piezas de arte" que "recién fueron puestas a la venta", en los primeros días de junio. Actualmente, el actor de Good will hunting reside en una propiedad alquilada en Brentwood, California, cerca de sus tres hijos; Violet, de 18 años, Fin, de 15, y Samuel, de 12. Se dice que el actor mudó sus pertenencias de la mansión de Beverly Hills que solía compartir con JLo, mientras esta se encontraba de vacaciones en solitario por Europa.

© Getty Images Ben Affleck y Jennifer Lopez en la fiesta LACMA Art+Film Gala en Los Ángeles el 4 de noviembre de 2023

Estos reportes se dan a más de un mes de que surgieran los rumores sobre una supuesta crisis que los habría llevado a vivir vidas separadas en Los Ángeles. De acuerdo con People, una fuente cercana compartió que Ben, de 51 años, se mudó antes de que JLo, de 54 años, regresara de sus vacaciones por Francia e Italia. "Ben sigue viviendo en la propiedad rentada de Brentwood. Él ha estado ahí por cerca de dos meses", indicó el informante. "Él parece estar bien. Él ha estado yendo a su oficina todos los días y parece enfocado en el trabajo. También ha estado pasando tiempo con los chicos".

© Getty Images Ben Affleck ha estado sacando sus cosas de la mansión de JLo, según reportes

Recientemente, Lopez fue captada en su camino a Paramount Studios en Hollywood. De acuerdo con los testigos, lució tensa y estresada. Este avistamiento se dio solo unas horas después de que Ben Affleck fuera captado en su oficina en Beverly Hills. La cantante fue vista llegando a la oficina del actor en Los Ángeles, usando unas gafas oscuras. Jennifer estaba en el asiento del pasajero, al parecer queriendo pasar desapercibida de la atención de los medios.

La talentosa actriz, cantante y empresaria ha ocupado los titulares durante los últimos meses por un supuesto conflicto en su matrimonio. Ben Affleck fue captado recientemente sin su anillo de bodas en Los Ángeles. La notable ausencia del anillo se produce en medio de informes de un inminente divorcio de Jennifer Lopez, lo que aumenta la curiosidad del público sobre el estado de su relación.

En una sincera entrevista que se emitió en junio de 2024, Ben Affleck habló sobre su preferencia por mantenerse fuera del centro de atención. "Tampoco me gusta mucha atención", explicó Affleck durante el estreno de la temporada 4 del programa de Kevin Hart, Hart to Heart. "Es por eso que la gente me ve y piensa, 'Bueno, este tipo siempre está enojado...' Porque alguien siempre tiene su cámara en mi cara".

La incomodidad de Affleck con la atención constante contrasta con la facilidad de su esposa ante el ojo público. El célebre actor y director reconoció que no le importa que lo fotografíen en eventos como salidas a clubes o estrenos, pero cuando se trata de sus hijos, es una historia diferente. Affleck comparte tres hijos con su exesposa Jennifer Garner. También es padrastro de los gemelos de 16 años de Lopez, Max y Emme, de su matrimonio con Marc Anthony.