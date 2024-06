Ben Affleck habla de Jennifer Lopez y lo que ha provocado su fama

Después de semanas y semanas de rumores y señales confusas sobre el estado de su matrimonio, muchos esperan que Jennifer Lopez y Ben Affleck rompan el silencio y compartan lo que realmente ha sucedido en su relación. Mientras ese momento llega o no, se ha dado a conocer una entrevista en la que el actor habla de su esposa, concretamente del efecto que provoca entre el público.

© Peacock Ben Affleck sostuvo una divertida charla con Kevin Hart en su programa 'Hart to Heart'.

Ben ha sorprendido a más uno al aparecer en el programa Hart to Heart (Peacock), conducido por el actor y comediante estadounidense Kevin Hart. Si bien se trata de un episodio que aparentemente fue grabado hace tiempo, sus declaraciones no han pasado inadvertidas pues, entre otras cosas ha hablado de JLo, quien actualmente se encuentra de viaje por Italia.

Con una expresión relajada y en un tono divertido, Affleck respondió al anfitrión cuando le preguntó sobre sus las caras y gestos que le han valido algunas críticas, como ocurrió el año pasado en los GRAMMY. El actor admitió ser "un poco tímido" por lo que dijo que prefiere estar detrás de la cámara que frente a ella. "No me gusta que me presten mucha atención", confesó.

© Getty Images Ben Affleck causó revuelo durante su asistencia a los GRAMMY de 2023.

Ben se refirió a las reacciones que provocan sus apariciones en público. “La gente me ve y piensa: ‘¿Qué le pasa? Siempre está enfadado...' pero claro, es porque alguien tiene su cámara pegada a mi cara”, comentó. El protagonista de Argo señaló que cuando se trata de él puede pasar por alto al acoso de los paparazzi, pero cuando está con sus retoños la situación cambia. “No me importa que me hagan fotos en un local, un estreno, lo que sea. Adelante, hazlo. Pero con mis hijos es otra cosa”, dijo el actor, quien es padre de Violet, de 18 años, Fin, de 15, y Samuel , de 12, a quienes comparte con su exesposa Jennifer Garner.

El efecto que provoca Jennifer Lopez

Charlando sobre el alboroto mediático que suele rodearlo, Ben recordó un día en el que estaba paseando con JLo por Times Square. “Yo estaba como: 'Oh, Dios mío'... Había una señora que empezó a correr mientras nos grababa y gritaba: '¡JLo!’”, contó. “Luego llegaron todos los demás. Estábamos con nuestros hijos y cientos de personas gritando”, recordó.

© Getty Images Ben Affleck habló del impacto mediático que genera JLo en sus apariciones públicas.

“Claro, y en ese momento tienes que hacer como si todo estuviera bien”, intervino Hart y Ben estuvo de acuerdo. “Claro, por eso mi cara”, agregó Ben esforzándose por contener la risa. “Ella es muy famosa y provoca todo eso. La gente la ama. Representa algo importante para ellos”, dijo sobre su esposa.

Las declaraciones del actor han recordado a aquellas versiones que circularon hace poco sobre los motivos de su supuesta crisis matrimonial con Lopez, en lo que se señaló que Ben no la pasa nada bien frente a los reflectores, a diferencia de su esposa. “A ella le gusta compartirlo todo de su vida. Él es más introspectivo y reservado... Jennifer necesita eso, pero a Ben eso no lo hace feliz y le provoca mucho estrés”, dijo una fuente a la revista People.