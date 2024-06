Ben Affleck y Jennifer Garner celebran el Día del Padre juntos con sus hijos

El pasado 16 de junio fue una fecha muy especial que muchos famosos celebraron con entusiasmo: el Día del Padre. Ben Affleck se unió a los festejos, pues es un orgulloso padre de tres: Violet, Fin y Samuel. Si bien el actor se ha caracterizado por ser reservado en su vida personal, eso no evitó que se conocieran algunas imágenes del fin de semana en el que compartió con sus retoños y con Jennifer Garner, su exesposa y madre de los chicos.

©GrosbyGroup



Jennifer acudió a la casa que alquila su exesposo.

La actriz de Alias fue captada caminando rumbo a la casa que Ben alquila en Brentwood, Los Ángeles. Jennifer lucía un atuendo casual compuesto por unos jeans azules, suéter gris, calzado deportivos y gafas oscuras. Page Six reportó que más tarde el actor llevó a su exesposa a su casa.

El mismo día, Ben fue fotografiado junto a su pequeño Samuel, de 12 años, viajando en auto, al parecer mientras llegaban al domicilio del actor. Violet y Fin tampoco se escaparon a las lentes de los paparazzi. La mayor de los tres hermanos fue captada usando un vestido largo mientras salía a encontrarse con un repartidor de comida.

©GrosbyGroup



Ben pasó el Día del Padre con sus hijos.

Fin, por su parte, lucía unas bermudas tipo cargo, camiseta, tenis y calcetines de distinto color. La segunda de los hermanos Affleck-Garner fue fotografiada llevando una gran mochila y una chaqueta a cuadros en los brazos, lo cual podría ser una señal de que iba preparada para estar todo el fin de semana con su padre.

©GrosbyGroup



Violet estuvo con su padre y sus hermanos el fin de semana.

Hace apenas unos días, Ben y Jennifer estuvieron juntos en la ceremonia de fin de curso de su hijo Samuel. La expareja se dejó ver muy feliz en el gran día del menor de sus retoños´, , quien estuvo arropado también por el cariño de Violet y Fin. A la cita acudió también AnneChristine Affleck, madre del actor, así como Jennifer Lopez y sus hijos Emme y Max.

©GrosbyGroup



Fin también acompañó a su padre en su día.

Ben, y la forma honesta en que ha vivido la paternidad

El actor de 51 años está convencido de que la honestidad debe ser un pilar en la relación padre e hijo. Es por eso que él ha optado por ser transparente con sus hijos respecto a los momentos más complicados que ha enfrentado en su vida, lo cual ha fortalecido su vínculo con sus chicos.

“Ellos valoran la verdad. Si eres honesto y comunicativo con ellos, perdonan las recaídas y los contratiempos, y te quieren y te respetan. Así es como me enfrento a la paternidad”, contaba en 2020 en una entrevista con The New York Times. “He hablado con mis hijos de manera muy honesta sobre los momentos más difíciles. Intento ser honesto con ellos y trasmitirles que lo más importante es ser abierto y honesto sobre cómo te sientes, y si no es así, lo mejor es expresar que estás pasando por un mal momento y comunicárselo a tus padres y a tus profesores”, comentaba entonces.

©GettyImages



Para Ben la honestidad es clave en la paternidad.

En su experiencia como padre, destacó la importancia de aprender a soltar, sobre todo aquellas cosas negativas. “Es prueba y error. Tienes que poder perdonarte como padre y asumir que no siempre va a ser todo perfecto. Voy a hacer todo lo posible. Lo intentaré de verdad. A veces, no diré lo correcto, pero como he dicho, los niños estarán bien si eres honesto con él y los quieres”, reflexionaba.