Jeff Bezos y Lauren Sanchez podrían estar por casarse tras cinco años juntos

Después de que sus historias de amor no prosperaran terminaran en divorcio, Jeff Bezos y Lauren Sanchez se encontraron y ahora están dispuestos a demostrar que el amor siempre gana. La pareja, que ha estado en una relación durante casi cinco años, podría estar lista para dar el siguiente paso a medida que surgieron rumores de compromiso.

Una fuente cercana al fundador de Amazon y a la periodista reveló a Page Six que ya estarían pensando en boda casarían y que el enorme anillo en forma de corazón que lleva Sánchez es de su compromiso con Bezos.

La filántropa de 53 años y el multimillonario de 59 años han estado saliendo desde 2018, pero mantuvieron un perfil bajo hasta que Jeff se divorció de MacKenzie Scott.

Bezos parece estar cien por ciento seguro de que la latina era el amor de su vida, pues él y Lauren fueron fotografiados a bordo del lujoso yate del empresario, valuado en 500 millones de dólares. El barco, supuestamente el yate de vela más grande del mundo, tiene un detalle hecho a medida que parece haber sido inspirado por Sánchez.

La embarcación tiene una figura de madera que se parece mucho a Sánchez, particularmente en el peinado y los rasgos faciales. La figura de madera tiene el símbolo del nombre del barco, que se llama Koru. La palabra significa nuevos comienzos, un término que es especial para la pareja y que Bezos ha mencionado en ocasiones anteriores.

En enero de este año, Sánchez habló por primera vez con The Wall Street Journal sobre su relación con el multimillonario. “Jeff es muy divertido. Me hace reír todo el tiempo”, dijo. “Esa risa me hace reír. Cuando escuché por primera vez su risa, yo estaba como, ¡Guau! ¿Qué es eso? Ahora me encanta”, admitió. “Está una persona tan feliz; me inspira todos los días; me hace mejor persona cada día; es el ser humano más amoroso que conozco”, agregó.

