Jeff Bezos y Lauren Sanchez disfrutan bajo el sol de Mallorca en un yate de 500 millones de dólares

Han pasado más de cuatro años desde que Jeff Bezos hizo pública su relación con Lauren Sanchez, y tal parece que todo marcha viento en popa. La pareja ha logrado dejar atrás la polémica que marcó el inicio de su noviazgo, la cual incluyó el divorcio del empresario de divorcio de MacKenzie Scott tras 25 años de matrimonio. Hoy el magnate y le conductora de televisión no tienen problema con pasearse juntos en fiestas, galas y eventos deportivos. Pero su más reciente aparición pública ha llamado especialmente la atención, ello debido a un detalle que deja ver lo mucho que disfrutan su fortuna.

La pareja se ha dejado ver muy feliz en sus vacaciones en Mallorca

Se han dado a conocer fotos de las recientes vacaciones de Jeff y Lauren en Mallorca, España, destino que ha sido el escenario perfecto para disfrutar la nueva adquisición del presidente ejecutivo de Amazon: un espectacular yate. De acuerdo con TMZ, esta embarcación habría costado nada más y nada menos que 500 millones de dólares.

Las imágenes muestran a la pareja lista para tomar el sol desde la cubierta del barco. Jeff se dejó ver en bañador azul mientras que Lauren lució su espectacular figura en un diminuto bikini rosa, con el que posó sonriente para su novio.

La embarcación habría costado 500 millones de dólares

La publicación señala que se trató del viaje inaugural del yate, el cual lleva por nombre Koru, una palabra de origen maorí que hace alusión a los nuevos comienzos. Según detalla, la embarcación cuenta con tres mástiles y 417 pies de largo, y le fue entregado esta misma semana “después de algunos retrasos prolongados, incluida esa pequeña controversia en los Países Bajos”.

Pero la espera bien ha valido la pena, pues Jeff y Lauren pudieron estrenar su yate con un recorrido alrededor de la famosa isla española, para luego detenerse en una pequeña bahía. De acuerdo con TMZ, la pareja no puso ni un pie fuera del barco, y no es de extrañar, pues dadas sus dimensaiones y su elevado costo, seguramente cuenta con todas las comodidades en su interior.

Jeff y Lauren confirmaron ru relación en 2019

Los detalles que Lauren reveló sobre su relación con Jeff

En enero de este año, Sanchez concedió una entrevista a The Wall Street Journal en la que habló por primera vez de su relación con el multimillonario. Jeff “es muy divertido. Me hace reír todo el tiempo”, contaba entonces. “Esa risa me hace reír. Cuando escuché su risa por primera vez, dije: ‘¡Vaya! ¿Qué es eso?’ Ahora me encanta”, admitió.

“Y si estoy en una fiesta y nos separamos, todo lo que tengo que hacer es esperar un segundo para que él se ría y es como si estuviera allí”, contó, sobre el rasgo tan distintivo de su novio. “Es tan feliz, me inspira todos los días, me hace una mejor persona cada día; es el ser humano más cariñoso que conozco”, agregó.

