El emotivo mensaje que Lety Calderón le dedicó a su hijo en el Día Mundial del Síndrome de Down

Para Leticia Calderón la maternidad ha sido sin duda uno de los mayores regalos que le ha dado la vida. La actriz mexicana tiene dos hijos, Luciano y Carlo, fruto de su pasado matrimonio con el abogado Juan Collado. El mayor de ellos vive con Síndrome de Down, condición que lejos de ser un impedimento para su desarrollo personal, ha servido de ejemplo e inspiración tanto para su mamá como para varias personas a su alrededor. Por eso, la estrella de telenovelas ha tomado sus redes sociales para dedicarle un mensaje a su primogénito en un día muy especial.

©@letycalderon79



Para la actriz sus hijos son su mayor tesoro

Lety usó su cuenta de Instagram para compartir unas palabras a propósito del Día Mundial del Síndrome de Down, fecha instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012 con el fin de generar conciencia pública sobre las personas que viven con esta condición.

“Amor, llegaste a esta tierra para enseñarme que lo verdaderamente importante es sonreír y a vivir sin miedos. Ojalá todas las familias tuvieran un hijo como tú, serían intensamente felices y este mundo sería mejor. Te amo”, escribió la actriz al compartir una recopilación de fotos junto a su hijo Luciano, quien el pasado 17 de febrero cumplió 19 años.

©@letycalderon79



Luciano cumplió 19 años en febrero

El jovencito se ha ganado ya el cariño de los seguidores de Lety, por lo que de inmediato le enviaron lindos mensajes y sus mejores deseos. Incluso algunos colegas famosos de la intérprete comentaron su publicación. “Hermosos”, comentó Marlene Favela.

Entre las fotos que compartió, Lety incluyó la portada de libro que escribió años atrás: Luciano: un ángel en mi vida, publicado en 2009, cuando su hijo tenía apenas 5 años. En esta publicación, la actriz compartió sus experiencias y aprendizajes en los primeros años de vida de su primogénito.

©@letycalderon79



En 2009, Lety publicó un libro sobre su hijo

Lo que Lety sintió cuando supo la condición de Luciano

Hoy en día, la actriz se siente afortunada por todo el amor y lecciones de vida que le ha traído a su vida Luciano, pero años atrás, cuando su hijo mayor vino al mundo el temor se apoderó de ella. “Cuando nació Luciano mis primeros sentimientos fueron de desconcierto, de miedo, de ignorancia porque no sabía absolutamente nada del Síndrome de Down”, contaba Lety en 2018 en entrevista con el programa Hoy (Televisa).

“Me siento muy afortunada de tener en casa un hijo con Síndrome de Down porque me ha cambiado la perspectiva de vida, me ha enseñado a valorar muchísimas cosas. Son niños que luchan, que son guerreros”, agregó, admitiendo que su forma de ver las cosas cambió por completo.

©@letycalderon79



Luciano ha sido un maestro de vida para su mamá

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.