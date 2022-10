El hijo mayor de Leticia Calderón está por cumplir su sueño de vivir solo

Más allá de la larga lista de telenovelas que tiene en su exitosa carrera, para Leticia Calderón no hay mayor fuente de orgullo que sus hijos. La actriz es madre de Luciano y Carlo, fruto de su extinto matrimonio con Juan Collado, quienes son su completa adoración. La actriz vive un momento agridulce en su faceta de madre, pues su primogénito está por emprender el vuelo fuera del nido, y aunque es duro para ella, está decidida a apoyarlo. Este joven de 19 años ha demostrado que el Síndrome de Down no es una limitante cuando se trata de cumplir sus sueños, y el de él es vivir solo y hacerse cargo de sí mismo.

Para Lety Calderón sus hijos son su prioridad

Luciano está a nada de empezar una nueva etapa de su vida, de hecho, ya está listo el departamento donde tiene previsto instalarse. Acompañado de su madre, el joven habló en entrevista para Al Rojo Vivo (Telemundo) sobre su anhelo de independizarse. “Desde niño quise vivir solo y estoy listo para cumplir ese sueño que me ha comido hasta el alma”, comentó ilusionado.

Por su parte, la estrella de telenovelas explicó que ha habido un proceso de preparación previo a la mudanza de su primogénito, y dijo estar confiada de que él podrá dar este gran paso. “Todavía no ha llegado ese día, pero lo estamos preparando para eso evidentemente, por eso compré este departamento, si no creyera en mi hijo no lo hubiera ni intentado. Pero creo en él, creo que es un chico capaz de vivir solo”, expresó Lety.

Lety es el mayor apoyo para Luciano

Emocionado, Luciano mostró ante las cámaras de dicho programa los espacios del que será su nuevo hogar, desde las habitaciones y el baño, hasta la cocina, lugar muy importante para el hijo de la actriz, puesto que está estudiando gastronomía.

La famosa villana de telenovelas admitió que precisamente sobre esta área es que tiene algunos miedos, por la posibilidad de que su hijo pueda sufrir algún accidente estando solo. Sin embargo, este tema es algo en lo que ya han reparado ambos. “Lo único que me daría más miedo sería como la estufa o que se vaya a cortar. De todas maneras ya tomó un curso de primeros auxilios, él ya sabe qué hacer si se quema, ya sabe qué hacer si se corta”, comentó.