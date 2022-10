El inspirador mensaje de Sofía Jirau a los padres de niños con síndrome de Down: ‘No le tengan pena’

A Sofía Jirau nada la detiene. La joven de 26 años soñó con algún día convertrise en modelo y lo logró; en febrero de este año fue anunciada como la primera modelo de Victoria’s Secret con síndrome de Down. Con motivo del mes de Concientización del Síndrome de Down, la modelo de origen puertorriqueño usó sus redes sociales para enviar un poderoso e inspirador mensaje, pidiendo a los futuros papás de niños con esta condición que los impulsen para llegar lejos, justo como sus padres hicieron con ella.

©Sofía Jirau / Victoria’s Secret



Sofía Jirau fue elegida como modelo de Victoria’s Secret en febrero de este año

En su perfil, donde cuenta con más de 623 mil seguidores, Jirau de 26 años, habló de su vivencia y de la forma en la que sus seres queridos la apoyaron para que conquistara sus sueños.

“Si van a tener un hijo o una hija con síndrome de Down ustedes tranquilos, no le tengan pena”, dice Sofía al inicio de su video. “Enséñale mucho y más y llévalo a la terapia de habla como hizo mi mamá, mi familia, mi hermano, mi tío, mi tía, que me llevaron a mi terapia del habla y me fue muy bien”. Jirau pidió que se dejaran de lado las diferencias o los tratos especiales, pues las personas con su condición son perfectamente capaces de hacer cualquier tarea. “Trátalo como una persona normal porque así lo somos”, agregó la joven de 26 años.

Jirau, quien se ha convertido en el orgullo de su país, agregó que no hay disciplina o actividad imposible. “Puedes llevarlo a terapia o pueden bailar ballet, hip hop, (practicar) voleibol, sóccer, tenis... todos ustedes pueden lograr grandes cosas, ustedes pueden”, indicó la modelo profesional.