¡Qué voz! Tienes que escuchar a Carlo, el hijo menor de Lety Calderón

Más allá de su exitosa carrera en la televisión, Leticia Calderón puede jactarse del estupendo trabajo que ha hecho en la crianza de sus hijos. Luciano, su primogénito, ha demostrado demostrado que el Síndrome de Down no es obstáculo para alcanzar sus metas, por lo que muy pronto podrá independizarse, tal como lo ha anhelado siempre. Carlo, el menor, es un hijo cariñoso y un gran apoyo para ella y para su hermano. Pero lo que muchos no sabían de este jovencito es que heredó la vena artísitica de su madre, aunque no para la actuación, sino para el canto.

©GettyImages



Para Lety sus hijos son su adoración

Hace unos días, Lety publicó en su Instagram un video con el que sorprendió a todos sus seguidores. Y es que mostró como nunca la potente voz de su hijo menor y su innegable talento como cantante. “Amo como cantas pero el que le cantes a tu abuela no tiene palabras. Te amo, ¿lo sabes verdad?”, escribió la actriz.

Y es que en el video se veía a Carlo abrazado de su abuela materna, la señora Carmen León, mientras interpretaba apasionadamente el tema Tú significas todo para mí, del cantante español Alberto Vázquez.

Con total seguridad y gran soltura, el jovencito se plantó con micrófono en mano para entonar esta canción, alcanzando notas que no cualquiera podría. Como era de esperarse, los seguidores de Lety reaccionaron sorprendidos y lo felicitaron por su interpretación. “Gracias a tod@s por sus bellos comentarios”, comentó Lety agradecida.

Al parecer esta actuación tuvo lugar durante la fiesta de cumpleaños de Luciano, quien el pasado 17 de febrero cumplió 19 años. La estrellas de telenovela compartió entonces algunas fotos de la celebración, en la que estuvieron además amigos y familiares.

©@letycalderon79



Carlo cantó durante la fiesta de su hermano Luciano

El hombre “más bueno” para Lety Calderón

A dicho festejo siguió otro más, pues el día 19 de este mismo mes, Carlo cumplió 18 años. La actriz no dejó pasar la oportunidad de expresar su amor a su hijo “pequeño”, quien además ha sido un gran apoyo para ella.

“No conozco hombre más bueno ni mejor hermano que mi hijo Carlo”, escribió la actriz. “Ahora que ya tienes 18 espero sepas aplicar lo aprendido y dirigirte a un buen camino. Recuerda que siempre estaré cerca y tú muy dentro de mi corazón. Te amo”, finalizó su tuit.

©@letycalderon79



Carlo acaba de cumplir 18 años

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.