El hijo de Lety Calderón no le guarda rencor a su padre: ‘Ya lo quiero ver’

Leticia Calderón ha sido el mayor apoyo para su hijo Luciano, quien cada vez está más cerca de cumplir su sueño de vivir solo. El jovencito ha demostrado que el Síndrome de Down no es un obstáculo para lograr sus metas, pues estudia gastronomía y espera convertirse en un gran chef. Pero estos no son los únicos ahnelos que tiene el primogénito de la actriz, pues hay un deseo que desea materializar pronto, aunque ese no está en sus manos: volver a encontrarse con su papá.

©@letycalderon79



Luciano acaba de cumplir 18 años

Juan Collado, padre de Luciano y su hermano Carlo, se encuentra en prisión desde 2019. Leticia ha dicho a la prensa que por alguna razón no se les ha permitido a sus hijos visitarlo. “Quisiera verlo pronto. Ya lo quiero ver, que Dios me eche la mano para que lo dejen libre”, expresó el joven en entrevista para el programa Venga la Alegría (TV Azteca).

El primogénito de la actriz aseguró que no le guarda rencor a su papá. “Cuando sea más grande lo voy a perdonar, no va a haber resentimiento, lo voy a perdonar a pesar de todo, por sus faltas, yo lo perdono”, expresó. “Es el mejor papá del mundo”, agregó Luciano, quien el pasado mes de febrero celebró su cumpleaños número 18.

©GettyImages



La actriz está orgullosa de sus dos hijos

El futuro chef mencionó también la situación que vivieron hace unos años, cuando su padre se separó de Leticia para iniciar una nueva vida junto a la actriz Yadhira Carrillo, su actual esposa. “Se alejó un ratito, tuvo otra familia, pero nunca nos dejó de querer, él siempre estuvo aquí al pendiente de nosotros”, agregó.

La estrella de telenovelas respondió sobre las versiones de que la actual pareja Juan tendría algo que ver en la decisión de impedir las visitas de Luciano y Carlo a su papá. “No, no creo que sea algo que tenga que ver con ella, es cuestión supongo que del reclusorio, o finalmente sería cosa del papá”, comentó.