Jessica Rodríguez rompe en llanto al contar lo que vive con su abuelito

Jessica Rodríguez guarda en su corazón un dolor muy grande que vive junto a su familia, y este viernes no pudo contener el llanto al hablar de ello en uno de los segmentos de Despierta América. Al lado de Francisca, Jomari Goyso y Karla Martínez, dedicó unos minutos del matutino de Univision para hablar de los abuelitos de los televidentes, y de pronto rompió en llanto al comentar que lo difícil que la pasa bien por el Alzhéimer que padece el suyo.

“Es horrible para uno, porque cuando no te reconocen es fuerte”, dijo con la voz entrecortada y sin poder evitar que salieran las lágrimas. Karla se levantó para darle un abrazo, y Jessi continuó: “Está bien pero yo sé que va a llegar ese momento y eso me da tristeza”.

Jessi dejó correr las lágrimas para hablar más sobre lo que sucede con su abuelo: “Él está feliz, tiene una familia que le quiere muchísimo. A veces me dice cosas como: ‘Ay, hace rato que no te veo. Desde Venezuela que no te veía’. Y yo sé que eso va a ir empeorando, es la primera señal”.

A Jessi le afecta mucho esta situación, pues su abuelito fue muy importante en sus años formativos: “Para mí mi abuelo fue una parte fundamental de mi niñez porque mis papás estuvieron separados por mucho tiempo y él fue otro papá”.

Y recordó: “Él fue el que me buscaba en el colegio, el que jugaba conmigo. Tiene una obsesión con los caballos muy fuerte. De eso todavía se acuerda y me dice: ‘¿Te acuerdas del caballo que me gustaba, se llamaba Caramelosa?’. Entonces ves que él se acuerda de cosas del pasado, pero no se acuerda si ayer nos vimos”.

A pesar del dolor que le causa verlo así, decidió tomar un consejo de uno de los televidentes: “Estoy feliz y orgullosa de ser su nieta, y de que yo sí me acuerdo”.

Jomari Goyso la entiende a la perfección

En la charla, Jomari Goyso supo exactamente de lo que Jessi hablara, pues cuando él fue niño pasó por una situación bastante similar con sus dos abuelos. “Verlos que no sufren te alivia mucho”, aseguró.

“Lo que pasa es que para uno es un shock darte cuenta de que no te reconocen. Yo no me sentía nieto de nadie, no sentía que tenía abuelos porque ellos no me reconocían, los dos”, dijo al pensar en su niñez. “A mí me tomó muchos años darme cuenta de que él no se acodaba de nada. Estuvieron como 12 años enfermos, es un proceso muy delicado”, concluyó.

