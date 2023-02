El nuevo logro profesional de Francisca que celebra con sus fans

Con su optimismo, alegría y naturalidad para compartir los pormenores de su vida, Francisca es una de las presentadoras favoritas de la televisión. Todas las mañanas contagia su buen humor a la gente a través de las cámaras de Despierta América, y gracias a ello la comunidad de sus fans cada vez crece más.

Feliz por ver cómo esa gran familia día a día recibe a nuevos miembros, la ex Nuestra Belleza Latina reveló que está muy contenta por una nueva meta que recién alcanzó, y es que en su perfil de Instagram ya suma más de 4,2 millones de seguidores.

La buena nueva la compartió con un video en el que revela el mensaje mientras tiene de fondo la nueva canción de Karol G con Shakira, TQG. “Quiero compartir con ustedes algo que me tiene muy feliz. Llegamos a 4,2 millones de seguidores en Instagram”, anuncia con una gran sonrisa.

Muy feliz en la vida laboral

Este logro se suma a su éxito en la pantalla chica como presentadora de Despierta América, un rol del que habló hace poco en medio de rumores de su salida del show matutino de Univision.

En una sesión de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, aclaró: “Sí me han mandado esa noticia mucho. Que yo sepa, no. Ahí sigo, espero que por mucho tiempo más. No todo lo que anda rodando en Internet es cierto”, y advirtió: “Hay que tener cuidado”.

Para Francisca, la vida que construyó a base de mucho trabajo es un verdadero sueño hecho realidad. Luego de emigrar de su natal República Dominicana y pasar por días muy complicados sin dinero y vendiendo ollas de puerta en puerta por Nueva York, obtuvo su gran oportunidad al ganar el certámen televisivo que la coronó como Nuestra Belleza Latina 2015.

Desde entonces, no ha hecho más que seguir adelante con su carrera que sigue creciendo al igual que la dicha personal, hoy junto a su esposo Francesco Zampogna, y su hijo en común, baby Gennaro.