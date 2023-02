Francisca aclara si su salida de ‘Despierta América’ está próxima o no

En días recientes ha sonado un poco más el rumor de que Francisca podría dejar el set de Despierta América. Una situación que para muchos no parece nada lejos de la realidad luego de la salida de Carlos Calderón en las primeras semanas de enero. Y nadie mejor que la ex Nuestra Belleza Latina para aclarar esas especulaciones sobre su lugar en el matutino de Univision.

En una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, Francisca se dispuso a aclarar las dudas de sus fans respecto a su vida laboral y personal. Fue ahí en donde los espectadores aprovecharon para saber si pronto saldrá del grupo que todas las mañanas pone un toque divertido en la pantalla chica.

“Dicen las malas lenguas que sales del programa. Dime si es cierto”, escribió uno de sus fans. A lo que ella respondió: “¡¡Bueeeeenooo!! Que yo sepa, no”, junto a un par de emojis llorando de risa.

Otro de sus seguidores quería resolver la misma duda y preguntó de forma directa: “Hola, ¿es cierto que sales de Despierta América?”, para luego enviarle un mensaje positivo de lo buena que es en su trabajo. Francisca, una vez más, respondió a estos rumores que suenan fuerte.

“Sí me han mandado esa noticia mucho. Que yo sepa, no. Ahí sigo, espero que por mucho tiempo más. No todo lo que anda rodando en Internet es cierto”, y advirtió: “Hay que tener cuidado”.

A la espera del soñado papel en telenovela

Tras aclarar su situación en el programa matutino, Francisca respondió a otros comentarios que le llegaban a la caja de preguntas. “Tienes mucho talento y carisma... ojalá se cumpla tu deseo de actuar en novela”, anotó otro seguidor. Para ella, un sueño que pronto podría hacerse realidad: “¡Sí, Dios te escuche! Yo tuve una participación especial en una novela hace unos años, fue una gran experiencia pero me gustaría estar con un papel con mucho peso y duración”.

Días atrás comentó que le había enviado un mail al productor mexicano Juan Osorio, aunque no ha tenido buena suerte hasta ahora. “¡Ni me ha leído”, dijo para quienes tenían curiosidad si ya había algún acercamiento. “Pero yo soy insistente, así que seguiré”, respondió con mucho optimismo.