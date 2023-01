Recientemente, la cantante de música country Marie Osmond prometió que sus hijos no recibirán herencia y ha reavivado el debate sobre si está bien o no esta drástica decisión familiar. La artista, que tiene un patrimonio estimado en US$ 20 millones, afirmó en una entrevista que su decisión de no compartir su fortuna va más allá de ser un asunto que tenga que ver con una desavenencia entre los suyos.

Por el contrario, dijo que su intención es que sus hijos aprendan a cultivarse un futuro por sus propios medios con la finalidad que encuentren su camino al éxito sin depender del dinero. A este tipo de personas se les conoce como “nepo babies” o “bebés del nepotismo”, que son aquellos que usan la riqueza y popularidad de sus padres para construir sus carreras.

La intérprete no es la única que comparte esta visión con respecto a sus retoños. Existen otras figuras conocidas que piensan igual y lo han declarado públicamente.

Por ello, te traemos una lista con celebridades que han tomado esta decisión de no dejarles herencia a sus hijos: