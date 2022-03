Mila Kunis revela: ‘Hoy más que nunca me siento orgullosa de ser ucraniana’

En medio del conflicto que se vive entre Ucrania y Rusia, decenas de celebridades se han pronunciado haciendo un llamado de paz, ya que esta guerra ha dejado cientos de civiles y soldados fallecidos y miles de desplazados. Entre estas voces, ha figurado la de Mila Kunis, quien expresó lo orgullosa que está de sus raíces ucranianas, además de dar a conocer que ella y su esposo, el también actor Ashton Kutcher harán una millonaria donación para las personas afectadas por este conflicto.

La pareja donó $3 millones de dólares para ayudar a los refugiados

A través de las redes sociales, la pareja de actores difundieron un video en el que daban a conocer su postura ante el conflicto. En medio de esta generosa acción de su parte, Kunis habló de sus orígenes y de lo orgullosa que estaba de sus raíces, pese llevar ya más de 20 años viviendo en Estados Unidos.

Mila Kunis se dijo orgullosa de sus raíces

“Nací en Chernovtsi, Ucrania, en 1983, y vine a América en 1991. Siempre me he considerado estadounidense, y con orgullo. Amo todo lo que este país ha hecho por mí y mi familia. Pero hoy puedo decir que nunca he estado tan orgullosa de ser ucraniana”, indicó la estrella de películas como Black Swan. Por su parte, Ashton Kutcher añadió: “Yo nunca he estado tan orgulloso de estar casado con una ucraniana... Lo sucedido en Ucrania es devastador. No hay lugar en este mundo para este tipo de ataques injustos a la humanidad”.