“Callar jamás debe ser una opción, pero hay muchas maneras de no callar. Para mi percepción la canción muestra una mujer herida, no una mujer empoderada y ok cool esa es la realidad y el dolor nos vuelve reactivos e impulsivos a veces”, dijo el intérprete de temas como Amor quédate. “Leo la letra y veo contradicciones. Dice ‘una loba como yo no está pa un tipo como tú’, pero sin embargo le está dedicando una canción completa donde los insulta a él y su pareja mientras él está paseando por ahí con su nueva novia facturando y sin llorar, la verdad”.