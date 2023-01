La mala noticia para Piqué mientras Shakira triunfa con su nuevo tema

Mientras todos hablaban sobre la Sesión #53 de Shakira con Bizarrap y las líneas directas en contra de su ex, Gerard Piqué, y su nueva novia, Clara Chía; el ex culé no la estaba pasando nada bien en temas empresariales. A la mala racha de esta semana sobre su vida personal, se sumó un revés para su empresa Kosmos.

El grupo inversor, que tiene como fundador y presidente a Piqué, perdió los derechos de la Copa Davis, tal como anunció la Federación Internacional de Tenis (ITF): “La confirmación sigue a la noticia de que la asociación entre la Federación Internacional de Tenis y Kosmos Tennis ha terminado”. Con ello pondría final al acuerdo que firmaron con la empresa en 2018.

“Se ha asegurado que las contingencias financieras estén cubiertas y, como custodios de la competencia, organizaremos las eliminatorias y las fases finales de la edición 2023 como estaba previsto, con la fase final con ocho equipos organizada en Málaga, en España, en el mes de noviembre”, continúan en su comunicado.

Gerard Piqué, enfocado en otros proyectos

A pesar de todo, Piqué intenta mantener la mente en sus propios proyectos. El más sonado en los últimos días es su nuevo formato de futbol en las redes sociales, mejor conocido como la Kings League. El ex número tres del Barcelona apuesta todo por ello y sus últimas publicaciones en las redes sociales están dedicadas por completo a este proyecto. Incluso imitó a Shakira tirando una indirecta al presidente de La Liga Santander, Jabier Tebas, quien tachó todo como un “circo”, motivo por el que Piqué habría estado utilizando los emojis referentes a esta atracción en sus redes.

Con este video y la frase “TE VAS a enterar”, Piqué deja ver que está muy al tanto de lo que sucede con su ex y la canción que le dedicó este miércoles. Al igual que él, Clara Chía habría publicado un emoji de bostezo luego de que la colombiana y Bizarrap lanzaran el nuevo éxito de 2023. Aunque después eliminó su publicación, Clara volvió a las redes con un breve clip de ella bailando sin revelar qué canción.

