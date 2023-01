Hijo de Shakira se roba el show y pone nervioso a Gerard Piqué en entrevista

Milan Piqué hizo un debut extraordinario ante la comunidad de Twitch, una charla que ha dado mucho de qué hablar ante los fans de sus padres, Gerard Piqué y Shakira. El chico de nueve años se desenvuelve muy bien frente a las cámaras y con micrófono en mano, además de comentar a la perfección detalles sobre futbol, como lo pudimos ver en un streaming junto a su padre y otros influencers, en el que comentaban sobre la nueva liga de futbol liderada por Piqué, la Kings League. Un tema que su primogénito maneja a detalle y con el que se robó la atención de los internautas gracias a sus comentarios que pusieron nervioso al exjugador del Barcelona.

En varios momentos Milan aportaba comentarios a la charla. Vivaz y sin límites, el niño expresaba lo que parecía querer escuchar el público. Y es que en una parte del programa, Piqué mantenía el misterio sobre el nuevo fichaje de la liga, a quien le habrían puesto una máscara de luchador y cubierto los tatuajes para que la gente no se adelantara a revelar la identidad hasta dentro de unos días.

“Yo ya no puedo aguantar más”, expresó Milan desesperado por contar de quién se trataba, un secreto que, a su forma de ver, parecía innecesario. “Estoy hablando para las otras personas, quieren escuchar esto. Los partidos los verán el domingo, esto es más importante”, dijo provocando la risa de los demás y los nervios de su propio padre.

Gerard, sin dejar de sonreír y visiblemente inquieto por los comentarios de su primogénito, agregó: “El hijo dando lecciones al padre, esto no se ha visto”. Incluso, en tono de broma, pidió que le apagaran el micrófono al chico, para que no interviniera con el plan del streaming, en el que claramente Milan se había robado la atención.

Los nervios de Piqué fueron una constante, pues en otro momento aseguraba que había pasado una noche de insomnio. “Yo te he visto dormir toda la noche”, dijo el niño. Con risas, Piqué apresuró a decir: “Silencio”, pero los chicos siempre dicen la verdad y continuó: “Pero te he visto dormir”. Su padre, a modo de aclarar sus palabras, agregó que sólo había dormido poco. Un diálogo que provocó las risas de los demás participantes en pantalla.

Las cosas no pararon ahí, pues Milan empezaba a revelar detalles de la vida personal de su padre. El también hijo de Shakira aseguró que había visto a Piqué dormir con alguien. “Es que ni me acuerdo quién es, te lo juro”, dijo con una sonrisa pícara que puso en aprietos al ex Culé, quien le respondió que no dijera nada. Milan, del lado de su padre, aseguró: “Que no voy a decir nada, puedes confiar en mí”.

El disgusto de Shakira por ver a su hijo expuesto

Si bien la participación de Milan en el stream fue un evento lleno de energía en medio de la tensa separación de sus padres, a Shakira no le habría agradado nada esta exposición tan directa de su hijo mayor. “Fuentes del entorno de Shakira aseguran que la cantante en ningún caso dio su consentimiento previo ni fue consultada al respecto sobre la participación de su hijo Milan en la retransmisión de un evento de la empresa de Gerard Piqué, en una discusión de contenido adulto”, aseguran desde su oficina de comunicación.