¿Hay una cláusula ‘anti Clara Chía’ en el acuerdo de Shakira y Piqué?

Tamborero prefirió no responder cuando le preguntaron si era cierto que la exestrella del F.C. Barcelona no podría irse a vivir a Miami, pues así habría quedado establecido en el acuerdo. “Eso se lo tendría que preguntar a él, no le puedo decir nada más. Es mejor que este tipo de cuestiones se las pregunten a ellos porque son cuestiones muy personales”, expresó.

Los tiempos de ‘Shaki’ y Piqué con sus hijos

Tras meses de intensa negociación, la cantante y el exfutbolista lograron un acuerdo el pasado 8 de novimbre, el cual fue confirmado en un primer momento por sus abogados, quienes se confinaron con la expareja en una maratónica sesión

Y aunque en un inicio prefirieron no dar detalles, después de que Shakira y Piqué anunciaran su pacto, que Ramón Tamborero explicó al diario español La Vanguardia cómo quedarían los tiempos de convivencia con Milan y Shaki.