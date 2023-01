Gerard Piqué y su claro mensaje a horas del estreno de la canción de Shakira

Shakira nos tiene muy al pendiente del lanzamiento de su nuevo tema. Luego de colaborar con Rauw Alejandro y Ozuna para lanzar temas referentes a su separación de Gerard Piqué, la colombiana une su talento al polémico Bizarrap para crear BZRP Music Session #53. Por los adelantos que ambos han dado en las redes sociales, se presume que el tema iría sobre la misma línea de su vida personal, lo que ha vivido y sentido desde que su ex pareja y padre de sus hijos rehizo su vida junto a su nueva novia, Clara Chía.

Horas antes del lanzamiento oficial de esta colaboración, se filtró la que supuestamente sería la letra de la canción. “A ti te quedé grande pero estás co una igualia que tú. Esto es pa‘ que te mortifique, mastica y traga pa’que no pique. Yo contigo no regreso ni aunque me llores ni me supliques”, es lo que podría estar cantando la colombiana en esta “tiradera” hacia su ex. Y continúa: “Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo sólo hago música, perdón que te salpique”.

Si bien no ha sido confirmada la letra de este tema, las frases parecen combinar con las que Shakira ha puesto en sus historias en días pasados. Desde una avioneta, la colombiana envió un mensaje por los cielos: “Una loba como yo no está pa‘ tipos como tú”, además de la fecha, 11/01/23, en la que será lanzada la canción.

La reacción de Piqué

El nombre de la colombiana no ha dejado de hacer olas en las redes sociales, y quiera o no, Gerard Piqué se encuentra con estas indirectas en su timeline. Ante la nueva canción de su ex que podría estar llena de mensajes hacia él, el ex jugador del Barcelona parece haber reaccionado y plasmó lo que piensa en un mensaje con los emojis: “🎪🎠🤡🎡”.

Si bien muchos interpretaron que se trataba de un mensaje encriptado para Shakira, señalando que estaba haciendo de la situación un circo, los mensajes pasdos de Piqué podrían aclararlo todo. Y es que hace unos días daba la bienvenida al público al “circo de la Kings League”. Más tarde publicó: “Por favor, #KingsLeagueJ3🎪 esta semana. Solo os pido esto”, con el mismo emoji de circo que muchos creen que habría servido como su reacción a la nueva canción de la mamá de sus hijos, Milan y Sasha.

