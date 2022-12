Sebastián Caicedo sobre su acuerdo con Carmen Villalobos: ‘Nadie le está quitando nada a nadie’

La semana pasada, Carmen Villalobos tomó sus redes sociales para compartir con sus seguidores su tristeza por haberse despedido de su amado perrito Capuchino. Y es que, luego de que ella y Sebastián Caicedo se separaran meses atrás, acordaron que el can regresaría con el actor. Sin embargo, algunos no tomaron bien esta decisión, y arremetieron contra el actor por supuestamente haberle quitado a ‘Capu’ a la actriz. Él ha querido salir a explicar las cosas y ha reiterado que Carmen puede ver a su mascota cuando quiera.

©@cvillalobos



La pareja confirmó su separación en julio

A punto de despedir 2022, Sebastián compartió en sus historias de Instagram algunas lindas postales desde su finca en las afueras de Medellín, donde actualmente vive. En las fotos, el gran protagonista fue ‘Capu’, pues se le veía retozar feliz en el campo abierto. Sin embargo, al parecer estas imágenes desataron algunas dudas y comentarios negativos, por lo que el actor decidió pronunciarse a través de un par de videos.

“A raíz de las últimas historias han llegado muchas preguntas así que voy a responder algunas. ¿Cómo llego ‘Capu’ a nuestras vidas? Bueno, una persona con la que estábamos trabajando, él tiene fincas en el Llano, que es una parte de Colombia donde hay mucho ganado, y la raza de ‘Capu’ que es sabueso fino colombiano pues es muy fuerte para fincas, entonces lo aceptamos, sobre todo yo porque pues estamos construyendo en ese momento la finca”, contó Sebastián.

Desde hace más de dos años, el galán colombiano compartió su deseo de incursionar en la agricultura construyendo una finca productora de arándanos, y ‘Capu’ ha sido parte de ese proceso. “Así que se convirtió en mi compañero inseparable por todo ese tiempo mientras construíamos la finca”, comentó.

“Y cuando pasó lo que pasó, pues yo tuve que organizar muchísimas cosas, y Carmen se quedó con ‘Capu’ por ese tiempo”, explicó Caicedo, refiriéndose a su separación de la actriz y posterior proceso de divorcio. Fue en julio que Carmen confirmó los rumores de ruptura, luego de casi 13 años juntos, lapso en el que estuvieron casados más de 2 años.

©@sebastiancaicedo



‘Capu’ y Sebastián son inseparables

“Como ella misma les contó, en nuestro acuerdo ella me lo iba a regresar, pero eso no significa que ella no pueda verlo, al contrario, puede verlo las veces que quiera y que pueda, y que podamos coordinar”, aseguró.