Carmen Villalobos cumple su palabra y Sebastián Caicedo celebra un esperado reencuentro

La separación de Capuchino se dio unos días antes de terminar el 2022, año que, en lo profesional fue muy bueno para Carmen Villalobos, pero que en su faceta personal, fue realmente duro, pues a mediados de julio, anunció su divorcio de Sebastián Caicedo, tras 13 años juntos.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, Villalobos aseguró que fue un tema que ella y ex analizaron por mucho tiempo, pero al final concluyeron que sería lo mejor. “(Después de) hablarlo, entenderlo y meditarlo muchísimo, entendimos que es momento de tomar caminos diferentes. Me imagino que para algunos será una sorpresa, a lo mejor para otros no tanto”.

“Como lo he expresado antes, porque ustedes lo saben lo más importante para mí siempre, siempre será su felicidad. Por el respeto a los buenos momentos y recuerdos de esta relación, estas serán las únicas declaraciones que haré”, concluyó.