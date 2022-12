Carmen Villalobos cierra el año con una dolorosa despedida: ‘Te amo con mi alma y así será por siempre

En dicho video, Villalobos aseguró que fue un tema que ella y ex analizaron por mucho tiempo, pero al final concluyeron que no había marcha atrás. “(Después de) hablarlo, entenderlo y meditarlo muchísimo, entendimos que es momento de tomar caminos diferentes. Me imagino que para algunos será una sorpresa, a lo mejor para otros no tanto”.

“Como lo he expresado antes, porque ustedes lo saben lo más importante para mí siempre, siempre será su felicidad. Por el respeto a los buenos momentos y recuerdos de esta relación, estas serán las únicas declaraciones que haré”, concluyó.