“Mi tatuaje dice GRATITUD 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 ¡Es una palabra que me acompaña desde que despierto hasta que me duermo! Es una palabra que me identifica 🤗 ¡Agradezco a diario y a todo momento POR TODO! La gratitud te ayuda a seguir creciendo 💫. Cuando eres un ser agradecido de verdad la vida se encarga de darte más EN TODOS LOS ASPECTOS ✨✨✨. Mi partner in crime, @robertvfotografo 😎”, explicó ella en su Instagram.