Soltera y más feliz que nunca, Carmen Villalobos presume cuerpazo en sus merecidas vacaciones

Luego de unos meses de trabajo intenso y un revés en su vida personal, al fin Carmen Villalobos se dio un respiro. La estrella de telenovelas eligió como destino la paradísiaca playa de Tulum, en el Caribe mexicano. Con aguas cristalinas, arena blanca y un clima espectacular, este lugar es uno de los preferidos por los famosos, por lo que la actriz de Hasta que la plata nos separe encontró en Tulum el lugar ideal para unos días de descanso. A través de sus redes sociales, la artista reveló que viaja en compañía de su madre y dos queridos amigos. Además de dar un vistazo de lo mucho que está disfrutando de sus vacaciones, Carmen dejó sin aliento al compartir algunas fotografías en bikini.

©@carmenvillalobos



Carmen Villalobos disfruta de un merecido descanso en Tulum, México

A través de su perfil de Instagram, donde tiene más de 20 millones de seguidores, la actriz de 39 años compartió una serie de imágenes en las que se deja ver espectacular, pero sobre todo, plena y feliz. Para su sesión de fotos improvisada a orillas del mar Caribe, la colombiana lució un bikini estampado diseñado por Karen Martínez, esposa de Juanes. Junto a las imágenes, la estrella de Café con aroma de mujer escribió una reflexión sobre lo fugaz que es nuestra existencia y que lo mejor es aprovechar el tiempo conociendo nuevos destinos: “VIAJA Y VIVE que la vida es muy cortita y el mundo es enormeeeeeeee 😍❤️ Terminando de pasar un día maravilloso 😜💋🥰🤩💭💕”.

©@carmenvillalobos



Carmen Villalobos disfruta de unas merecidas vacaciones tras un intenso 2022

Desde que arrancó el año, Carmen estuvo inmersa en las grabaciones de la telenovela Hasta que la plata nos separe. Tras finalizar dicha producción, a sus manos llegó la conducción de Top Chef VIP, programa que se dio justo después de su participación en los Premios Tu Música Urbano. Inicialmente, la estrella tenía pensado hacer una pausa y tomarse unas vacaciones, pero la conducción llamó a su puerta y no pudo resistirse a esa oportunidad.

Su ruptura

En medio del éxito profesional, Carmen, de 39 años, enfrentó un revés en su vida personal. Luego de más de 13 años juntos, ella y Sebastián Caicedo tomaron la decisión de separarse. A mediados de julio, Villalobos usó sus redes sociales para dar a conocer la noticia sobre su divorcio. Los rumores de que algo andaba mal en su matrimonio surgieron meses atrás, por lo que no tuvo más opción que confirmar la noticia, asegurando que era lo mejor para ambos. “(Después de) hablarlo, entenderlo y meditarlo muchísimo, entendimos que es momento de tomar caminos diferentes. Me imagino que para algunos será una sorpresa, a lo mejor para otros no tanto. Como lo he expresado antes, porque ustedes lo saben lo más importante para mí siempre, siempre será su felicidad. Por el respeto a los buenos momentos y recuerdos de esta relación, estas serán las únicas declaraciones que haré”.