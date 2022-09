Carmen Villalobos cumple su sueño y termina bailando ¡con Manuel Turizo!

Un día antes, en los ensayos de los premios, Carmen confesó que no podía dejar de escuchar el tema de Manuel Turizo. “Ahorita tengo una canción súper pegada, la gente lo sabe porque la bailo todo el tiempo, La bachata de Manuel Turizo. Entonces, si me lo encuentro mañana, así como fan, me quiero tomar foto”. Pues, Carmen lo logró y no solo obtuvo la foto, sino que hasta bailaron juntos.

Curiosamente, la letra de la canción es de desamor, así que podría reflejar, de cierta forma, el estado de ánimo de la actriz, quien en julio pasado dio a conocer su separación de Sebastián Caicedo tras 13 años juntos.

“Ando manejando por las calles que me besaste. Oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide...”, dice el coro de la canción que últimamente Carmen Villalobos no deja de escuchar en todos lados.