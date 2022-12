Diego Luna rompe el silencio tras el fallecimiento de su padre

Tan discreto como suele serlo cuando se trata de su vida privada, el actor no agregó más detalles personales sobre su relación con su padre. Sin embargo, en el pasado ya había hablado abiertamente del gran orgullo que sentía por él.

©GettyImages



Diego contó en su momento que su papá siempre lo apoyó en su carrera

En enero de 2016, cuando Alejandro fue reconocido con la Medalla Bellas Artes, Diego estuvo presente y habló de la inspiración que había sido su padre en su vida y carrera profesional. “Por él soy quien soy, fue él quien me enseñó a ver teatro, a escuchar historias y luego contarlas. A él le debo todo y lo mejor es que lo tengo aquí presente”, compartía entonces. “Soy la representación de mi papá, y dondequiera que me paro escucho cosas bonitas. Hoy me da gusto que se las hayan dicho a él cara a cara”.