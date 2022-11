Diego Luna y el día que recibió una carta de Steven Spielberg por ‘Y Tu Mamá También’

La carrera de Diego Luna dio un gran giro en 2001 con el estreno de la cinta Y Tu Mamá También, dirigida por Alfonso Cuarón y en la que hizo dupla con su gran amigo, Gael García. La película fue un éxito que se recomendaba de boca en boca, convirtiéndose en un clásico del cine latino por la historia casual de dos jóvenes que se iban de road trip a una playa prometida junto a una española 10 años mayor que ellos, llevándolos a vivir aventuras que jamás imaginaron. Lo que a Diego tampoco le pasó por la mente en ese entonces fue que a raíz de su actuación como Tenoch Iturbide, llegarían nuevas oportunidades de la mano de otro grande de Hollywood, Steven Spielberg, quien le escribió una carta después de ver la cinta.

“Me llegó una carta de Steven Spielberg, bueno crecí con su cine, decía: ‘Quiero trabajar contigo porque vi Y tú mamá también”, contó en su charla con Jorge Ramos, en calidad de invitado en el programa Algo Personal (ViX+).

El deseo de Spielberg no tardó mucho en hacerse realidad. Por un lado Diego lo admiraba y por otro era otra gran oportunidad en su carrera, así como un honor personal. Ambos trabajaron juntos en The Terminal, la película protagonizada por Tom Hanks y Catherine Zeta-Jones.

“¿Esto por qué lo cuento? Porque estaba yo haciendo una película en español sobre un contexto que entiendo perfectamente, con una comunidad a la que pertenezco, que está del otro lado de la frontera. Una película en términos presupuestales pequeñísima... lo que quiero decir es que esa película me llevó lejísimos. Entonces, el poder de lo específico es enorme”, expresó frente a Jorge Ramos.

Las oportunidades que le dio su papel

El actor de 42 años siguió su camino en el séptimo arte, frente y detrás de cámaras, el cual lo llevó a participar en Rogue One: A Star Wars Story, una cinta inspirada en la saga de Star Wars. Su papel no sólo se ganó el cariño de los fans de la franquicia, sino que le abrió las puertas para una serie enfocada por completo en su personaje, Cassian Andor. Y todo gracias a la cinta de Cuarón, pues Spielberg no fue el único que quedó impactado por el trabajo de Luna a principios de los 2000.

©@camilasodi_



Diego Luna con sus hijos Fiona y Jerónimo

La serie secuela, Andor (Disney+), se estrenó en septiembre pasado, un papel que Diego no creía que tendría en sus manos: “Cuando llegué a la primera junta creí que era una broma. Sí pasó, sabes a qué se lo atribuyo, bueno no yo, el director (Gareth Edwards), me dijo ‘Es que yo vi Y Tu Mamá También y quería trabajar contigo’”, dijo orgulloso.

