Diego Luna admite no estar preparado para la adolescencia de sus hijos

Años atrás, Diego admitía lo mucho que su vida había cambiado a raíz de la paternidad. “Desde que nació mi hijo las mañanas son distintas. Así no esté al lado de ellos hay una sensación de alerta que sucede y que antes no me pasaba. Antes yo me podía dormir hasta las 2 de la tarde y me valía gorro”, contaba en 2014 al diario Reforma.

“Ahora no, ahora hay una energía que te hace despertar, una curiosidad por saber que estén bien, que no necesiten nada y que todo esté en orden. Esa sensación de alerta no lo tenía antes... Pues sí, ya estoy viejito”, bromeaba entonces.

