Ha fallecido el padre de Diego Luna

Una inspiración para Diego

Si bien hasta el momento Diego no se ha referido públicamente al fallecimiento de su padre, en el pasado ha expresado en más de una ocasión el orgullo que sentía por él, y cómo el escenógrafo lo había apoyado en sus inicios en la actuación.

“Mi padre me enseñó a ver teatro, años más tarde me dejó hacerlo y me apoyó”, contó el actor en mayo de 2019, a propósito del premio que recibió entonces del International Society For The Performing Arts, de Nueva York, un reconocimiento que su padre también recibió años atrás. “Fue muy conmovedor recibir un premio que #ISPA le dió a él hace 13 años”, agregó.