Poder latino en los Golden Globes 2023: conoce a los nominados

Los Golden Globes están de vuelta, luego de que la edición de 2022 no fuera transmitida en televisión, en medio de una protesta por la falta de diversidad en la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, cuyos integrantes son los designados para votar y elegir a los ganadores de los premios.

La entrega, conocida como la antesala de los Oscar, se llevará a cabo el 10 de enero en Los Ángeles y serán transmitidos nuevamente en televisión por NBC, luego de que se realizara una reestructura para asegurar una mayor inclusión. El comediante Jerrod Carmichael será el anfitrión de la 80a. edición.

©GettyImages



Los nominados de los Golden Globes fueron anunciados este lunes

El talento latino figuró en las nominaciones. La película Pinocchio, del director mexicano Guillermo del Toro, resultó nominada como Mejor Canción Original, Mejor Película Animada y Mejor Banda Sonora. En tanto, el actor mexicano Diego Luna quedó nominado en la terna de Mejor Actuación de un Actor en una Serie de Televisión, donde compite al lado de Jeff Bridges, Kevin Costner, Bob Odenkirk y Adam Scott.

La actriz Jenna Ortega, de ascendencia mexicana y nacida en Estados Unidos, logró su primera nominación a los Golden Globes en la categoría de Mejor Actuación de una Actriz en una Serie de Televisión -- Musical o Comedia, por su actuación en Wednesday, la popular serie de Netflix. En tanto, Selena Gomez compite en esa misma categoría por su trabajo en Only Murders in the Building.

Televisión

Mejor Actuación de un Actor en una Serie de Televisión -- Musical o Comedia

Donald Glover, “Atlanta”

Bill Hader, “Barry”

Steve Martin, “Only Murders in the Building”

Martin Short, “Only Murders in the Building”

Jeremy Allen White, “The Bear”

Mejor Actuación de una Actriz en una Serie de Televisión -- Musical o Comedia

Quinta Brunson, “Abbott Elementary”

Kaley Cuoco, “The Flight Attendant”

Selena Gomez, “Only Murders in the Building”

Jenna Ortega, “Wednesday”

Jean Smart, “Hacks”

Mejor Actuación de un Actor en una Serie de Televisión

Jeff Bridges, “The Old Man”

Kevin Costner, “Yellowstone”

Diego Luna, “Andor”

Bob Odenkirk, “Better Call Saul”

Adam Scott, “Severance”

Mejor Actuación de una Actriz en una Serie de Televisión

Emma D’Arcy, “House of the Dragon”

Laura Linney, “Ozark”

Imelda Staunton, “The Crown”

Hilary Swank, “Alaska Daily”

Zendaya, “Euphoria”

Mejor actuación de un actor en una serie limitada o película para televisión

Taron Egerton, “Black Bird”

Colin Firth, “The Staircase”

Andrew Garfield, “Under the Banner of Heaven”

Evan Peters, “Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

Sebastian Stan, “Pam and Tommy”

Mejor actuación de una actriz en una serie limitada o película para televisión