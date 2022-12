Melany Mille disfruta de Walt Disney World con su bebé y los hijos de Nacho Mendoza

La relación de sus hijos con la bebé de la casa

En esa misma conversación, Nacho compartió sus planes de crianza a la distancia, pues recordemos que él reside en Venezuela con Melany y Mya, mientras que sus hijos mayores viven en Miami. “Prefiero acostumbrar a mi hija a eso y que podamos viajar una vez al mes a Miami para compartir con sus hermanos, pasar unos días allá ý regresarnos para acá”, explicó. Parece que sus planes están saliendo a la perfección, pues Mya ha tenido la oportunidad de convivir con Diego, Miguel, Santiago y Matías en incontables ocasiones.

Eso sí, Nacho bromeó con la idea de que Mya sea la única mujer entre sus hijos varones, lo cual en el futuro podría traerles ciertos dolores de cabeza. “Tampoco quiero esa sobreprotección de los hermanos porque va a tener 4 varones por encima de ella ¡que no quiero que no la dejen vivir! No le van a dejar tener un novio tranquila”.