Nacho Mendoza derrite las redes con imágenes inéditas de su hija Mya

Nacho Mendoza está fascinado con su faceta como padre de una pequeña Mya Michelle. De anteriores relaciones, el cantante tuvo a Diego, Matías, Miguel y Santiago, pero fue con Melany Mille que se convirtió en padre de una niña. En honor a la bebé, el intérprete creó el tema MYA, el cual forma parte de Folklórico VOL.2. A través de sus redes sociales, el artista de origen venezolano compartió el tema musical acompañado de un video con imágenes inéditas del nacimiento y el desarrollo de su hija, quien cumplió dos años en julio pasado.

©@nacho



Nacho Mendoza con sus cinco hijos

El video resulta de lo más encantador, pues muestra desde los primeros minutos de vida de Mya, hasta sus más recientes travesuras y ocurrencias, pasando por sus diferentes etapas, como la de gatear, sentarse por sí sola, jugando y descubriendo el mundo.

La letra de la canción es tiernísima y tiene encantados a sus seguidores. “Tú me enamoraste y me convenciste que hay un Dios. Tú me conquistaste tan diferente es este amor. Hoy mis suspiros son por vos. Es inexplicable lo que siente hoy mi corazón, cómo me atrapaste...”, se escucha al inicio del tema. En el coro, es donde va implícito el nombre de la bebé. “Eres la niña de mis ojos, el mundo mira y se fascina con nosotros dos. Tú la vida mía, tú la calma mía, tú la alegría mía, yo soy tuyo y tú eres mía, mía”.

©@nacho



Nacho Mendoza con la pequeña Mya

“Qué hermosa tu niña Nacho”, “Que bella letra y que bella niña”, “Que bella letra y que bella niña”, “Lloré”, fueron solo algunos de los comentarios que los seguidores de Nacho dejaron debajo del video, el cual tiene casi 180 mil reproducciones.