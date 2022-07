Nacho Mendoza y Melany Mille celebran los dos años de su hija Mya con fiesta temática

Junto al post de las fotos, Mille escribió el siguiente mensaje cargado de sentimiento: “Gracias por dos años siendo tu mamá pequeña Mya🌼 Tu nombre no pudo ser más acertado, Mya ‘la elegida de Dios’ y es que nuestro Padre del cielo te escogió para que seas una lucecita que vino a iluminar la vida de tus padres, tu gran familia y todos los que tienen la dicha de conocerte”.

“Eres sinónimo del amor más puro, eres esperanza y alegría. Tu dulzura, grandiosa inteligencia y hermosa sonrisa deja huellas en los corazones… Gracias por darme tu manito cada mañana, gracias por tu calorcito particular que me cobija. Por tu voz que al cantar o solo hablar es la mejor melodía para mis oídos. Gracias por ser mi compañerita que no quiere que vaya ni al baño sola y me dice siempre ‘ven conmigo mami’ con esa ternura expresada en tus ojos bellos”.

“Gracias porque desde que estuviste en mi vientre me llenaste de una fortaleza muy grande, de la templanza que necesitaba para jamás decaer a pesar de cualquier dificultad… Hoy te agradezco a ti y a Dios por ser mi hija y le ruego que con el paso del tiempo tu espíritu sea siempre humilde, noble, puro y lleno de amor”.