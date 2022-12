‘Es muy triste, porque está basado en un hecho real’, Catherine Siachoque sobre su nuevo y dramático papel

¿Perdonarías una traición como la que vivió tu personaje?

Uno pensaría que no por los valores con los que lo criaron a uno, los valores, todo lo que hay en esta casa, mis principios, yo pensaría que no... pero viendo lo que le pasó a Blanca, uno no lo sabe, puede ser. Yo le pido a Dios que jamás me encuentre en una situación que me vaya a llevar a un extremo; que nunca me vaya a pasar eso ni a nadie cercano a mí. A nadie debería pasarle algo así, pero es evidente que hay cosas y momentos que logran desequilibrar a alguien y hacer que cometan algo así de terrible.