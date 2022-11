Jane Santos, la voz latina del audiolibro de Michelle Obama, nos habla de este reto en su carrera

Por segunda ocasión en su carrera, Jane Santos se convierte en la voz latina de los audiolibros de la ex primera dama, Michelle Obama. La actriz dominicana narra en nuestro propio idioma Con Luz Propia (The Light We Carry), el nuevo libro de la esposa de Barack Obama, y lo hace llena de emoción por enfrentarse a este gran reto.

©Jane Santos





“Michelle es una de las mujeres más influyente de los últimos tiempos y tener el honor de narrar su libro en español ha sido uno de los grandes retos en mi carrera profesional, el hecho de superar mi calidad de narración, elevando mis estándares al máximo”, expresa Jane en entrevista con ¡HOLA! Américas.

La actriz reveló que el equipo latino se aseguró de que cada palabra fuese narrada con la esencia de Michelle. “Cuidando su mensaje, que llegará a tantos hogares hispanoparlantes”, explicó.

Con Luz Propia, publicado a mediados de este mes por Penguin Random House Grupo Editorial ofrece una serie de historias y reflexiones perspicaces sobre el cambio, el desafío y el poder, incluida su creencia de que cuando “iluminamos” para los demás, podemos iluminar la riqueza y el potencial del mundo que nos rodea, descubriendo verdades más profundas y nuevos caminos para el progreso.

Para Jane, tanto la publicación como Michelle son un sinónimo de resiliencia e inspiración. “Son las cualidades que más admiro en ella, y que entiendo que la caracterizan. Podrán sentirlas a través de todo el audiolibro. También cómo exalta, distingue y valora a las personas que tanto la han apoyado en momentos cruciales de su vida”, añade feliz por esta labor.