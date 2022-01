Barack Obama y la felicitación más tierna para Michelle en su cumpleaños

Barack Obama y su esposa, Michelle, nos tienen acostumbrados a ver en sus fotografías una complicidad única con la que nos demuestran lo mucho que se aman. Es por ello que nos resulta cautivador leer el tierno intercambio de mensajes que hacen en fechas importantes como su aniversario de bodas o cumpleaños. Y este lunes no fue la excepción. La ex primera dama celebra 58 años de vida, y su esposo no podía dejar pasar el día sin escribir una bella felicitación en las redes sociales, junto a una foto de lo más tierna que arrancó una sincera sonrisa a sus seguidores.

Tan enamorado como hace casi 30 años, cuando se dieron el “sí, acepto”, el ex mandatario de USA escribió: “Feliz cumpleaños, Michelle. Mi amor, mi compañera, mi mejor amiga”. Palabras estuvieron enmarcadas por una postal de ambos en la que el atardecer frente al mar se conjuga a la perfección con el romántico beso en la mejilla que Barack daba a su esposa y madre de sus hijas, Malia y Sasha.

Michelle y Barack Obama, juntos por casi 30 años

En agosto pasado, cuando el expresidente alcanzó los 60 años, Michelle tuvo un gesto similar al de su esposo y le dedicó un lindo mensaje en las redes sociales. “De todos tus logros, sé que ser un padre presente y amoroso para nuestras hijas los supera a todos. Gracias por nunca permitir que el peso del mundo se interponga en el camino de ser un esposo y padre maravilloso. Feliz cumpleaños 60”, anotó junto a una linda postal familiar.

Fue en 1992 cuando Barack Hussein Obama y Michelle Robinson se daban el “sí, acepto” luego de tres años de haberse conocido. La boda se realizó en octubre de aquel año. Y, a pesar de los problemas como marido y mujer que hayan enfrentado en este tiempo, su amor es más grande, demostrando que pueden contra las circunstancias que se presenten en la vida.