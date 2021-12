Barack Obama muestra su cuerpo presidencial mientras disfruta en Hawái con la familia

La familia Obama se dirigió al estado natal de Barack Obama, Hawái, para disfrutar de su viaje anual de Navidad y no desperdició la oportunidad de tomar un poco de sol. La semana pasada, Barack y sus hijas Malia, de 23 años, y Sasha, de 20, fueron fotografiados en distintas ocasiones mientras pasaban un agradable momento en las aguas azules de Oahu. Malia lucía deportiva con un traje de baño rosa teñido, una falda blanca y un sombrero estilo camionero; mientras Sasha portaba un bikini rojo.

Barack nació en Honolulú y vivió en Hawai hasta los 14 años. Como todo un buen amante del mar, pasó un tiempo haciendo bodysurf en Sandy Beach Park, rodeado por el océano Pacífico y parece que sus hijas tienen el mismo gusto por el mar ya que Malia y Sasha parecían todas unas profesionales mientras se balanceaban en la tabla con facilidad.

El exmandatario de 55 años es conocido por mantenerse sano y en forma y fue a nadar solo el sábado. Su esposa, Michelle Obama, no fue fotografiada en ninguna de las salidas, pero es probable que esté en el viaje con la familia.

Hawái ocupa un lugar especial en el corazón de Barack y él ha dicho en el pasado que ese estado y su madre moldearon su amor por la naturaleza. En 2016, reveló a National Geographic que su difunta madre, Ann Dunham, era “el tipo de persona que me despertaba para ver una luna llena si era particularmente espectacular. Ella me llevó a museos de historia natural, así que le doy mucho crédito por no solo apreciar la asombrosa maravilla de nuestro planeta y los océanos y los cielos, sino también por una creencia profundamente arraigada en el poder de la mente humana y la ciencia y la racionalidad para resolver las cosas”. añadió.

En noviembre pasado, durante su participación en la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas en Glasgow, Escocia, el ex presidente citó un proverbio hawaiano para motivar a los países a trabajar juntos: “Hay un viejo proverbio hawaiano, ‘Pupukahi I Holomua’, que se traduce aproximadamente como ‘únanse para seguir adelante’”, dijo el 44º presidente. “Es un recordatorio de que si quieres remar en una canoa, es mejor que todos estén remando en la misma dirección y, al mismo tiempo, cada remo debe moverse al unísono. Esa es la única forma de avanzar. Y ese es el tipo de espíritu que necesitamos para proteger los recursos de nuestra isla. Ese es el tipo de espíritu que necesitamos para proteger a nuestra gente “, agregó Barack, según Hawaii News Now.