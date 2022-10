Jennifer Lopez y el bonito recuerdo que compartió al lado de su exesposo Marc Anthony

Jennifer Lopez disfruta de los primeros meses de su matrimonio al lado de Ben Affleck, pero eso no quiere decir que en su corazón no tenga buenos recuerdos de sus anteriores parejas. Tal es el caso de Marc Anthony, con quien no solo comparte dos hijos, sino que también varios proyectos profesionales, como la película El cantante en la que trabajaron juntos. ‘La Diva del Bronx’ usó sus redes sociales para hacer un tributo a dicho filme, en el que curiosamente Marc y ella eran pareja en la ficción; él intérpretó al cantante puertorriqueño Héctor Lavoe, y ella hizo el papel de su esposa, Nilda Román, conocida como ‘Puchi’.

©GettyImages



Marc Anthony y Jennifer Lopez estuvieron juntos de 2004 a 2011

Al momento en que JLo y Marc Anthony estrenaron la película, en 2006, los intérpretes tenían poco más de dos años de casados y estaban en uno de los mejores momentos de su relación. Además de actuar en la película en uno de los papeles principales, JLo también estuvo involucrada en la producción del filme con su productora Nuyorican Productions. De hecho, fue la primera película producida por la empresa, la cual fundó al lado de su mánanger, Benny Medina.

“¡Esta fue la primera película que produje para Nuyorican Productions! Estoy extremadamente orgullosa de ello... Hemos recorrido un largo camino... Gran historia. Gran elenco. Gran actuación. Gracias por armar este clip @jlomybff 💕 #ElCantante #Puchi #HectorLavoe #CinemaSunday”, escribió la intérprete al lado del clip que compartió sobre la película, la cual se estrenó hace 16 años.