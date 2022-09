Habría tenido muchos de los mismos pensamientos probablemente si no me hubiera concentrado tanto en no tropezar con mi vestido, pero cuando me acerqué lo suficiente para ver su rostro, tuvo el mismo sentido maravilloso para mí.

Algunas viejas heridas se curaron ese día y el peso del pasado finalmente se quitó de encima de nuestros hombros. Círculo completo, y no de la forma en que lo planeamos. Mejor.