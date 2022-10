Guillermo del Toro anuncia el fallecimiento de su mamá minutos antes del estreno de ‘Pinocho’

Con el corazón destrozado, Guillermo del Toro anunció este fin de semana el fallecimiento de su madre, la señora Guadalupe Gómez. La terrible noticia la compartió con el mundo entero al presentar su más reciente cinta, Pinocho, en el Festival de Cine de Londres. Un momento agridulce en el que se sentía feliz por esta proyección, que se vio opacado por la lamentable pérdida de la mujer más importante a lo largo de su vida.

“Sólo quiero decir que mi madre acaba de fallecer y esto fue muy especial para ella y para mí. Esta no es solo la primera vez que verán la película, es la primera vez que ella verá la película con nosotros. Gracias”, anunció el mexicano este sábado por la tarde, al presentar el largometraje.

Con este emotivo mensaje, Del Toro dedicó la película a su mamá. Una historia que ella le inspiró de manera directa. “Vi la película cuando era niño y es una cinta que me unió a mi madre durante toda la vida. Me afectó porque Pinocho veía el mundo como yo lo veía”, expresó.

Un detalle que quiso explicar un poco más a fondo: “Me enfureció un poco que la gente le exigiera obediencia a Pinocho, así que quería hacer una película sobre la desobediencia como una virtud y decir que no debes cambiar para ser amado”.

Un triste adiós

Por ahora, el director de The Shape of Water no ha hecho más comentarios ni revelado las causas de muerte de la señora Gómez. Sin embargo, por algunas de sus publicaciones en las redes sociales, sus fans se enteraron de que algo no parecía ir bien con la salud de la señora.

A principios de octubre, el mexicano escribió: “Dificultad familiar de salud. No soy yo”. Y continuó: Pasando por un momento difícil estos días. Los buenos deseos son bienvenidos”, mensajes por los que recibió palabras de aliento de parte de sus seguidores. Y concluyó: “Muchas gracias por todos los buenos deseos”.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.