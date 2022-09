Anahí cuenta si irá a la boda de Maite Perroni

“Fue muy bonito. Estábamos en un viaje precioso y de pronto me dijo: ‘Vamos a dar un paseo’. Andrés siempre está planeando cosas qué hacer y, de repente, la sorpresa”, recordó la ex RDB de cómo fue que no se imaginó nada cuando surgió la idea de viajar por los cielos. “Yo pensaba, de verdad, que cuando se lloraba en esos momentos, era como de película. Y no, yo lloré y lloré y lloré”, agregó entre risas por lo especial de aquel momento junto al hombre que tanto ama y que pronto será su esposo.

