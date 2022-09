¿Lloró de felicidad? Maite Perroni y Andrés Tovar revelan los detalles de su compromiso

Maite Perroni y Andrés Tovar están tan contentos con su reciente compromiso que la sonrisa sigue iluminando sus caras. La pareja anunció este lunes que se habían hecho una promesa de amor durante un viaje de lo más especial mientras disfrutaban de la vista desde las alturas en helicóptero. Emocionada con los nuevos planes a futuro, Maite reveló si sospechaba algo o si no contuvo el llanto; mientras que Andrés contó los detalles de la propuesta que había planeado con mucho amor.

“Fue muy bonito. Estábamos en un viaje precioso y de pronto me dijo: ‘Vamos a dar un paseo’. Andrés siempre está planeando cosas qué hacer y, de repente, la sorpresa“, recordó la ex RDB de cómo fue que no se imaginó nada cuando surgió la idea de viajar por los cielos.

La también actriz asegura que se sintió de lo más emocionada y aceptó la propuesta de su novio, un detalle que la hizo llorar de emoción, aunque no tan sutil como ella lo imaginaba. “Yo pensaba, de verdad, que cuando se lloraba en esos momentos, era como de película. Y no, yo lloré y lloré y lloré”, dijo entre risas por su reacción, aunque en las fotos de la pareja ambos lucen muy contentos.

Felices, Maite y Andrés compartieron con el mundo entero esta buena nueva junto a algunas fotos de su viaje y las frases que intercambiaron en un momento tan especial: “‘Aquí, cerquita de Dios, el sol y la luna, quiero pedirte que te cases conmigo’. ATP. ‘Nunca había sentido tanto amor, certeza y felicidad. Te amo, amor de mis vidas’. MPB”.

La sorpresa de Andrés Tovar

Aunque la pareja tiene una dinámica bastante divertida en la que van de un lugar a otro sumando experiencias en su relación, Andrés planeó todo a detalle para hacer de este un día inolvidable. “(Tardé) como unos tres meses. Estuve pensando bien cómo hacerlo para que fuera realmente especial y como queríamos hacerlo. Y tal como dice la frase así se lo pedí: ‘Aquí, cerquita del cielo, del sol y la luna, quiero pedirte que te cases conmigo’”, expresó el productor mexicano.

El futuro novio también se refirió a su situación civil actual, pues en 2019 se casó con la también actriz, Claudia Martín, de quien se separó un año y medio después. “Sí, ya estamos en eso. Les avisaremos en su momento, y con mucho respeto”, dijo sin ahondar en los detalles de su divorcio.

